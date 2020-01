Liu Jo Luxury diventa caso di studio al Politecnico di Milano

“Trovo sempre importante – dichiara Bruno Nardelli – il confronto con giovani creativi e quest’occasione con più di 50 partecipanti al Master provenienti da tutto il mondo, ci darà molte idee e spunti. Credo poi che sia fondamentale per chi fa impresa, soprattutto per chi come me è un imprenditore di prima generazione che ha iniziato dalla gavetta come artigiano orafo, raccontare ai giovani che con l’impegno quotidiano si possono raggiungere risultati importanti come è stato per me: prima sviluppare Liu Jo Luxury in licenza e poi con la joint venture con Liu Jo da socio di un grande imprenditore italiano come Marco Marchi.”

“Sono contenta-dichiara Alba Cappellieri- di accendere i riflettori al Politecnico su Liu Jo Luxury, una delle più interessanti realtà italiane del settore. Il master in Accessory Design è pensato, in accordo con lo spirito e la tradizione del Politecnico di Milano, per coniugare mano e mente, sperimentazione e tradizione, tecnologia e artigianato, prototipo e produzione industriale.