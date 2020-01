Lega vs Sardine: Oggi sfida a Bibbiano

La Lega e le Sardine si sfidano oggi, giovedì 23 gennaio a Bibbiano, comune reggiano nella Val d’Enza sotto i riflettori delle cronache nazionali per la vicenda dell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’, l’indagine della Procura di Reggio Emilia sui presunti affidi illeciti che riguardano minorenni.

Nei giorni scorsi i sindaci del territorio avevano chiesto alla politica rispetto e comprensione per la comunità del paese ormai da mesi scombussolati dal clamore mediatico. I primi cittadini, in sintesi, avevano chiesto ai movimenti e partiti di non chiudere lì la campagna elettorale, ma di fare un passo indietro rispetto a Bibbiano.

Ma non vi è stato nulla da fare. In questa politica, accusata spesso di mancare di contenuto, troppo forte è il richiamo ai simboli, siano essi positivi o negativi. Così, visto che Lega e Sardine,ha ribadito di volere proseguire diritto verso l’obiettivo della manifestazione, a dirimire la questione dello spazio conteso ha pensato il questore di Reggio Emilia, Antonio Sbordone. La piazza del Municipio alla Lega, in quanto partito che si presenta alle elezioni regionali del 26 gennaio, quindi ha la precedenza, piazza Libero Grassi alle Sardine che hanno annunciato un ritrovo-party-flash mob, prima dell’ultimo appuntamento per un tuffo nel mare di Milano Marittima dalla battigia del bagno Papeete, quest’estate quartier generale di Matteo Salvini.

Così, questa sera alle 18, la piccola Bibbiano si ritroverà blindata e divisa tra il comizio della Lega e il ritrovo delle Sardine.

