L’amore vince sempre. Una coppia affiatata Luigi Di Maio e Virginia Saba

Luigi Di Maio e Virginia Saba una coppia affiatata. Il ministro degli Esteri e la giornalista sarda tornano a baciarsi come due adolescenti in un luogo pubblico. E’ accaduto nel giorno di San Valentino. A paparazzarli nel loro parco preferito della Capitale è il settimanale “Chi”.

“In queste immagini – sottolinea l’autrice dell’articolo Giulia Cerasoli – appare chiaro che i due siano sempre più affiatati. Si abbandonano a effusioni quasi hot (non si era mai visto nella storia della Repubblica un ministro lasciarsi andare così alla passione in un luogo pubblico) su una panchina sotto il tiepido sole di febbraio. In verità in alcuni momenti il giovane ex leader dei Cinquestelle appare scuro in volto, pensieroso, probabilmente deluso di come sono precipitate le cose dopo aver portato nemmeno due anni fa il Movimento al governo”.

