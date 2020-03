Lagarde, mette al tappeto l’Italia. Mattarella bacchetta l’Europa

In pochi minuti il tasso di interesse sui Btp decennali è aumentato del 49% dopo le parole della Lagarde.

Prima il comunicato stampa della Bce e poi la risposta della Lagarde in conferenza stampa , quando ha affermato che “non siamo qui per tenere basso lo spread”. I famosi mercati hanno preso atto che nessuno ci difende, anzi, le parole della Lagarde sono state l’esatto contrario del “What ever it takes” di Draghi che salvò l’Euro ed hanno iniziato le vendite incontrollate del nostro Btp.

Questi sono gli alleati, questi sono i compagni di viaggio dell’Italia, quelli che a parole ci aiutano ma nei fatti ci bombardano perché questo è il modo di far la guerra nel 2020.

Mattarella bacchetta l’Europa. “L’Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea. Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione”. E’ quanto afferma una nota del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Intanto da Bruxelles arriva un’apertura a stop Patto di stabilità. La Commissione Ue è pronta a utilizzare la clausola anti-crisi del Regolamento 1466/97 sulla sorveglianza dei bilanci, che di fatto sospende gli aggiustamenti di bilancio in caso contrazione severa dell’economia. Secondo quanto apprende l’ANSA, salvo modifiche dell’ultima ora è questo uno degli elementi delle linee guida sulla flessibilità del Patto di Stabilità che la Commissione presenterà domani.

