La strategia Ups trasforma l’E-commerce attraverso alleanze e accordi

Milano, 03 gennaio 2020 – UPS (NYSE:UPS) ha presentato oggi la sua strategia per rendere più ampiamente disponibili i servizi logistici leader del settore attraverso una serie di alleanze strategiche e accordi chiamati UPS Digital Access Program.

Mentre il settore retail continua a trasformarsi, UPS ha dato priorità alla crescita dell’e-commerce migliorando la sua rete e i suoi servizi per consentire consegne più veloci, una maggiore visibilità e una gamma più ampia di opzioni di consegna. Con l’UPS Digital Access Program, UPS sta stabilendo relazioni preferenziali con le principali piattaforme digitali per migliorare vari aspetti del flusso di valore

dell’e-commerce. Queste piattaforme offrono senza soluzione di continuità le tariffe di spedizione UPS scontate e altre soluzioni di spedizione e logistica ai loro clienti commercianti.

“Incorporando UPS in modo nativo nelle piattaforme di e-commerce più diffuse, i commercianti disporranno dell’ampiezza e l’affidabilità dei servizi di UPS in più di 220 paesi e territori”, ha dichiarato Kevin Warren, Chief Marketing Officer di UPS. “Più piccole e medie imprese avranno accesso a UPS, aiutandole a offrire i tempi di consegna leader di settore e livellando la concorrenza nel settore altamente competitivo dell’e-commerce.”

La crescita delle transazioni business-to-business e business-to-consumer online non mostra segni di riduzione. eMarketer stima che il valore globale della merce

dell’e-commerce crescerà dai 3,5 trilioni di dollari attuali ai 6,5 trilioni di dollari entro il 2023. Questo ha un enorme impatto sul settore delle spedizioni a causa della crescita del volume dei pacchi, guidando al contempo la digitalizzazione dell’intero flusso di valore dell’e-commerce, dall’approvvigionamento dell’inventario alla gestione degli ordini, alla consegna e ai resi.

Il programma UPS Digital Access aiuta le piattaforme di e-commerce a fornire una gamma completa di servizi di gestione degli ordini, esecuzione e consegna per semplificare la complessità logistica. Questo dà alle PMI l’opportunità di fornire la stessa esperienza cliente di alta qualità delle grandi aziende di e-commerce.

Nell’ambito del programma di accesso digitale, UPS ha firmato un accordo con Stamps.com (NASDAQ: STMP), il fornitore leader di software di spedizione e-commerce, per offrire tariffe di spedizione scontate agli oltre 740.000 clienti di Stamps.com.

Stamps.com offre un portafoglio di soluzioni software per la spedizione via Internet con i marchi ShipStation, ShippingEasy, ShipWorks, Stamps.com ed Endicia. Queste soluzioni aiutano le piccole e medie imprese di e-commerce a gestire le loro operazioni di spedizione in modo più fluido e con successo. Con il programma di accesso digitale, i clienti di Stamps.com hanno ora la possibilità di accedere facilmente ai servizi di spedizione di UPS a tariffe scontate.

Il programma UPS Digital Access include anche ulteriori collaborazioni con le principali aziende di e-commerce specializzate nella generazione della domanda, nella gestione degli ordini, nell’hosting di negozi web, nella spedizione e nei resi.

“Questo programma dimostra l’impegno di UPS per il movimento della piattaforma, che si estende dalla generazione della domanda e l’esecuzione alla spedizione e reso”, ha detto Warren. “Aspiriamo ad ampliare la nostra portata continuando a innovare e collaborare con altri fornitori di piattaforme leader che toccano tutti gli aspetti dell’ecosistema dell’e-commerce”.

Per ulteriori informazioni sul programma UPS Digital Access, scaricate pure il Whitepaper.

UPS

UPS (NYSE:UPS) è un leader globale nella logistica e offre un’ampia gamma di soluzioni tra cui il trasporto pacchi e cargo, la semplificazione del commercio internazionale e l’utilizzo di tecnologia avanzata per gestire in maniera più efficiente il mondo del business. Con sede ad Atlanta, USA, UPS serve oltre 220 Paesi e territori in tutto il mondo. UPS è stata riconosciuta come America’s Best Customer Service company per i servizi di spedizione e consegna da Newsweek; come Most Valuable Brand in Transportation da Forbes; si colloca inoltre nelle posizioni più elevate della lista JUST 100 per la responsabilità sociale, nel Dow Jones Sustainability World Index, e nell’Harris Poll Reputation Quotient, fra gli altri prestigiosi riconoscimenti e premi.

L’azienda è presente sul web con il sito www.ups.com o pressroom.ups.com e con il blog aziendale Longitudes.ups.com. La e-newsletter dell’azienda con focus sulla sostenibilità, UPS Horizons, è disponibile al link ups.com/sustainabilitynewsletter. Per conoscere le ultime notizie riguardanti UPS, visitate pressroom.ups.com o seguite @UPS_News su Twitter.

Stamps.com

Stamps.com (Nasdaq: STMP) è il principale fornitore di soluzioni software per la spedizione online e la spedizione ai clienti, inclusi consumatori, piccole imprese, spedizionieri di e-commerce, aziende e spedizionieri ad alto volume. Stamps.com offre soluzioni che aiutano le aziende a gestire le loro operazioni di spedizione in modo più fluido e funzionano con maggiore successo con i marchi Stamps.com, Endicia, ShipStation, ShipWorks, ShippingEasy e MetaPack. La famiglia di marchi di Stamps.com offre un accesso trasparente ai servizi di mailing e spedizione attraverso integrazioni con oltre 500 applicazioni partner uniche.

