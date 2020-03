La Protezione Civile smentisce il governatore De Luca: “sono stati consegnati 1 milone di dispositivi”

ROMA, 26 MAR – In merito alle dichiarazioni rilasciate dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, “è opportuno precisare che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, sono stati consegnati, alla Regione Campania, fino ad oggi, circa un milione di dispositivi”. Lo afferma in una nota il Dipartimento della Protezione Civile.

“Nel dettaglio, si tratta 788.600 mila mascherine, circa 99mila ffp2 e ffp3, 109mila guanti in lattice, oltre 3.000 dispositivi – tra camici chirurgici, copriscarpe e visiere di protezione – e 15 ventilatori per terapia intensiva e sub-intensiva. È in corso un lavoro incessante che, anche grazie all’approvazione del Decreto Cura Italia, sta dando segnali di risposta concreta anche in termini quantitativi che aumenteranno giorno dopo giorno”, conclude la nota. (ANSA).

