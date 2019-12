La Fanfara della Polizia di Stato ad Avellino

Nell’ambito delle molteplici iniziative in atto nel capoluogo irpino, anche la Polizia di Stato, nell’ormai consolidato slogan “Esserci Sempre”, si è resa protagonista del Christamas City avellinese, con l’evento svoltosi nella serata di ieri in città. Il Corso V. Emanuele, addobbato per le festività natalizie, ha costituito il palcoscenico naturale per ospitare, per la prima volta, la Fanfara della Polizia di Stato. L’evento, ha riscosso ampio plauso ed unanimi consensi tra tutti coloro che hanno assistito al concerto, nonostante le avverse condizioni meteo. Particolarmente suggestiva si è rivelata la proiezione di video-mapping sul palazzo della Provincia, sul quale, l’uso di luci e video, su superfici reali, hanno consentito di ottenere effetti artistici e movimenti inusuali che hanno richiamato l’attenzione dei cittadini avellinesi. L’evento è poi proseguito con il concerto natalizio, nel corso del quale i 40 orchestrali della Fanfara della Polizia di Stato, diretti dal maestro Secondino De Palma, hanno eseguito i tipici brani natalizi, spaziando da OH HAPPY DAY a WHITE CHRISTMAS, per poi concludere, tra gli applausi generali, con l’Inno Nazionale.