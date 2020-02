La compagnia “Ricomincio da tre” alla 16a rassegna teatrale di Saviano con “Vita, morte e … miracolo”

Saviano, Mauro romano – La compagnia teatrale “Ricomincio da TrE” di Napoli, alla sua seconda partecipazione alla kermesse teatrale presso l’Auditorium di Saviano, (quest’anno alla 16a edizione – premio on. Carmine Mensorio), domenica 9 febbraio 2020, alle ore 19,00 porterà in scena un inedito dal titolo “Vita, morte e … Miracolo!”, scritta dall’ormai collaudato duo Antonia Tudisco e Franco De Cenzo.

La commedia, del genere comico napoletano, è da ritenersi attuale, moderna, ironica e pone un focus su molti luoghi comuni e pregiudizi che attanagliano la società contemporanea. La trama è fitta e densa di colpi di scena che appassioneranno il pubblico già dalle prime battute.

La vicenda si svolge a casa della famiglia Natale. Il protagonista Felice (Francesco De Cenzo), a seguito di un colpo subito alla testa è in stato di coma. Dopo 10 mesi si risveglia e torna a casa. Al suo ritorno trova, però, molte cose cambiate: la sua famiglia, composta dalla moglie Maria (Antonia Tudisco), dal figlio Federico (Daniele Fiorentino) e dalla sorella Gretina (Raffaella Orefice) appare diversa da come Felice ricordava.

Con tanta ‘carne a cuocere’, in questo contesto per niente lineare, si inseriscono Momo, (Giovanni Ciaramella), pasticciere tunisino gentile ed altruista ed Orazio, (Mario Bracigliano), migliore amico di Felice, che si rivela essere un parassita, razzista ed imbroglione. Quest’ultimo, per tenere fede al suo ruolo di poco raccomandabile, benché indebitato per una grossa cifra con l’usuraio Costanzo (Carmine Camardella) comunque si mostra contento al cospetto degli altri.

Inizieranno una serie di equivoci e brillanti intrecci che porteranno i personaggi al sorprendente epilogo finale. Ed è proprio il finale che riserverà una esilarante sorpresa! Insomma una commedia tutta da ridere, che non lascia sordo il bisogno di riflettere sulla realtà che ci circonda.

La giovane compagnia, molto unita e compatta, è arricchita dalla presenza di Giovanna Giorio al trucco/parrucco ed addetta audio.

I giovani protagonisti, con la presente commedia, hanno già in programma una serie di rappresentazioni sul territorio, sempre pieni di passione per quelle tavole del palco che fanno tanto battere il cuore e danno un motivo per credere sempre di più al sentimento artistico che li attanaglia. Non resta che godersi lo spettacolo!