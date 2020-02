La coalizione a supporto di Zinno si arricchisce con la Lista Civica “Il Cittadino, Priorità: tutela dell’ambiente, cultura e politiche sociali

Nella giornata di ieri 12 febbraio il Sindaco Giorgio Zinno ha incontrato i referenti della lista civica “Il Cittadino” rappresentata sul territorio dal Dott. Roberto Falbo e dal Dott. Gaetano Sannino, insieme al responsabile e fondatore del movimento Luca Manzo (Consigliere Comunale di Portici) e al Consigliere Comunale Luigi Caldarola del Comune di Torre del Greco.

In tale incontro sono stati affrontati in maniera particolare i temi legati alla tutela dell’ambiente, alla cultura come volano di sviluppo e alle politiche sociali come azione positiva tendente alla riduzione delle diseguaglianze e indispensabile per migliorare la qualità della vita anche tramite nuove azioni socio-sanitarie. Tra i tanti temi vi è stato quello del progetto “I primi 1000 giorni” che affronta l’istruzione e la qualità della vita dei bambini nei primi giorni della propria vita come costruzione della coscienza del futuro.

Il Dott. Falbo è stato chiaro nell’impostazione data alla lista dai vari animatori del progetto: “La lista “Il cittadino” presenterà, per le prossime elezioni amministrative del Comune di San Giorgio a Cremano, candidati della società civile tra professionisti del settore sanitario, farmaceutico, specialistico, del mondo della scuola, dell’imprenditoria e del commercio. Volendo costruire una squadra che possa crescere insieme è stato scelto di non candidare consiglieri uscenti. Questa scelta parte da un’idea comune che ci unisce e cioè la centralità del cittadino con i suoi bisogni e le sue risorse. Tutto ciò si contrappone al continuo avanzare del personalismo e della gestione del potere in maniera populistica che alimenta insoddisfazione, frustrazione, creando quella visione negativa del futuro che annichilisce le azioni dei giovani e spaventa chi avendo una età avanzata ha sempre più bisogno di cure ed attenzione”.

Il Sindaco Zinno ha così commentato : “Colgo con grande piacere questa scelta della lista “il Cittadino” di aderire al progetto del centrosinistra cittadino trovando nello scrivente il proprio candidato a Sindaco. I temi da loro posti sono fondamentali per una giusta e corretta azione amministrativa e lavoreremo tutti insieme per continuare a migliorare i servizi per i cittadini per rispondere sempre di più alle giuste richieste. Conosciamo tutti il dott. Roberto Falbo e molte delle persone che faranno parte di questo progetto rappresentano quel mondo delle professioni, in particolare nel campo socio-sanitario che ogni giorno spendono il loro tempo per migliorare la vita dei nostri concittadini. Sono orgoglioso della scelta da loro fatta e sono certo che potremo, insieme a tutta la coalizione, lavorare per il raggiungimento di una San Giorgio più giusta”.

