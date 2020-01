La bipolarizzazione Salvini / sardine e il risultato a sorpresa dell’ Emilia Romagna

Con i dati numerici alla mano effettivamente non ci sarebbe da essere così sereni rispetto ad un risultato scontato della rossa Emilia Romagna alle regionali 2020 che dovrebbero tenersi questa domenica in contemporanea a quelle in Calabria . Il testa a testa è giustamente presunto rispetto ai numeri delle ultime politiche e delle europee . Effettivamente il numero dei deputati eletti e’ lo stesso mentre quello del senato vede 18 senatori del centrodestra contro 7 del pd ed uno di centro in appoggio al centrosinistra di nome Pierferdinando Casini . Per il risultato delle europee questi invece dovrebbero essere grosso modo le p ercentuali per il centrodestra (33,77% 5,87%4,66%) mentre (31,24% 3,56% e alcuni 1%)per il centrosinistra . Non sappiamo poi tra la storia di Bibbiano o quella delle sardine quale delle due fazioni riuscira’ a trascinare il voto liquido della protesta che apparteneva ai grillini e agli indecisi , ma di certo non e’ da sottovalutare la presenza di due mostri sacri della politica italiana quali Romano Prodi e Pierferdinando Casini che per l’ occasione hanno scelto come controfigura un enfant prodige tal Mattia Sartori . Il dibattito politico polarizzato da Salvini e sardine ha vinto rispetto alla contrapposizione con lo sparigliatore di carte Matteo Renzi . Renzi e Salvini sono riusciti a togliere la cravatta a Di Maio , dopotutto un capo politico non avrebbe potuto digerire altre due sconfitte come quella romagnola e calabrese . Di Maio ha assistito ad un susseguirsi di sconfitte sotto la sua direzione politica benche’ in realta’ non ne abbia di colpe in quanto questo movimento di protesta non nasce per vincere le amministrative e trova il suo grande limite nel governo degli enti pubblici . E ‘ chiaro che un ritorno al passato voglia dire in vista del Rosatellum risistemato con un innalzamento della soglia , una ripresa della protesta sebbene il campo sia stato invaso dalle sardine . Lo stesso tentativo romagnolo si sta cercando di farlo funzionare in Campania sebbene questa sia molto piu’ vicina alla Calabria sia sotto il profilo culturale che del sistema politico .

