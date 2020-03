‘L’ Antivirus’, con Claudio Dominech l’intrattenimento web in tempo di quarantena

Napoli, 18 mar. – Nasce un nuovo format, fino a poco tempo fa inimmaginabile. Il giornalista Claudio Dominech progetta, dirige e conduce ‘L’ Antivirus’, un programma di web-tv dedicato ad intrattenimento ed approfondimento in tempo di quarantena.

Il format comunicativo raccoglie l’esigenza attuale di tener compagnia alle tante famiglie costrette a casa dalla pandemia dilagante.

L’idea è di trasformare la reclusione in casa in occasione di confronto interpersonale.

Un modo per non sentirsi soli, condividendo tutti insieme la sorte unanime della relegazione domestica.

Un pretesto per dare sfogo a passioni, progetti di studio e lavoro, espressioni artistiche e confidenze, senza escludere nessuno.

Strutturato in una piacevole chiacchierata con gli ospiti da casa, il programma interloquisce in modo informale con personaggi attivi in ogni campo, dallo spettacolo allo sport, passando per il sociale e l’imprenditoria.

Contrastare la noia è la depressione da Covid-19, è l’obiettivo di Claudio Dominech. Da vero professionista il conduttore di Mattina 9, desidera dare una svolta alla quarantena, accorciando le distanze tra la gente.

“L’Antivirus – dichiara Dominech – offre al pubblico l’occasione per approfittare del tempo a disposizione per fare tutto ciò di cui abbiamo bisogno per ripartire di slancio quando tutto sarà finito”.

Basterà sedersi comodamente sul divano di casa per interagire con Dominech e i suoi invitati sul web.

Ospite della prima puntata diffusa sui social, Gianluca Mech, divulgatore scientifico e personaggio televisivo.

Nuovo appuntamento questa sera alle 20.30, con Roberta Capua, Miss Italia 1986, Miss Universo 1987 e nota conduttrice tv.

