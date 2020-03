“Italians do it better”, Naomi Campbell condivide il video di De Luca: “Ascolta America, ascolta”

“Italians do it better”. Anche invitare la popolazione a restare a casa nel bel mezzo di una pandemia. Naomi Campbell invita l’America a seguire il modello italiano e in particolare quello di alcuni sindaci e governatori che talvolta non usano mezzi termini o ricorrono a modi coloriti per convincere la gente a non uscire se non per motivi di reale necessità.

La Venere nera delle passerelle ha condiviso su Instagram una serie di video tra cui quello in cui Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, “minaccia” di mandare i carabinieri con il lanciafiamme dai concittadini che, in barba ad ogni divieto, pensino di poter organizzare indisturbati feste e banchetti.

“Amo gli italiani. Il loro spirito, la creatività, l’anima, il loro coraggio, la resilienza, la passione e la empatia. Ascolta America, ascolta”, cinguetta Naomi nella didascalia del video.

“Nel frattempo anche Naomi Campbell si è innamorata di De Luca”, “I sindaci italiani inca*zati che spopolano in tutto il mondo arrivando persino a Naomi Campbell”, “Noi italiani sempre iconici, comunque”, “Ora anche Naomi Campbell è una bimba di De Luca”, “Naomi Campbell amante del trash come noi”, “Naomi Campbell che posta il discorso di De Luca con i sottotitoli. Grandissima”, “Naomi Campbell ha pubblicato i video dei sindaci inca*zati, ora sono star internazionali”, “La situazione è quella che è ma ora sappiamo che Naomi Campbell è anche lei fan di De Luca”, “Dopo aver visto De Luca sul profilo ig di Naomi Campbell sono fiera di essere campana”, “Sono finita in un universo parallelo in cui Naomi Campbell reposta il video dei sindaci italiani”, sono alcuni dei commenti raccolti su Twitter