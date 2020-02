Istat, Nappi: Condizioni Sud indietro rispetto al paese. Dal Governo solo chiacchiere

“Al Sud si vive male e in Campania peggio: servizi scadenti, lavoro che manca, Istituzioni assenti. Oggi lo dice l’Istat, ma lo vivono sulla loro pelle milioni di cittadini ogni giorno.

Mentre la sinistra e i 5 Stelle si girano dall’altra parte per litigare su incarichi e poltrone, noi continuiamo a lavorare per costruire il programma di governo del centrodestra con idee chiare e obiettivi precisi, muovendoci in collaborazione con il sistema produttivo, il mondo del lavoro e quello delle professioni. Interventi per rilanciare l’edilizia, innanzitutto privata, a partire da un’azione di sistema sul versante della rigenerazione urbana. Misure di sostegno alle piccole imprese per aiutarle a stare sul mercato e ad accedere al credito. Riduzione del costo del lavoro lordo in cambio di occupazione stabile. Investimenti sulla filiera agroalimentare campana per creare un unico asse che metta in rete produzione e trasformazione dei prodotti con l’attività d’accoglienza, riqualificando le aree turistiche costiere e investendo sulla promozione di quelle interne della Campania. Misure sull’ambiente e i rifiuti, con un’azione che impieghi le risorse sprecate nel carrozzone clientelare della sinistra in bonifiche delle aree a rischio e termovalorizzatori di ultima generazione”. Lo dichiara in una nota Severino Nappi, Il Nostro Posto.

