Iran: aereo abbattuto: Salvatore Forte (Forte Secur Group): il problema principale è nella formazione del personale, non basta la revisione delle procedure operative

“Le cause dell’evento, stando a quanto dichiarato dal Presidente Rohani,- dichiara Forte- sono prevalentemente due: procedure inadeguate, quando il Presidente dice “provvederemo ad adottare riforme essenziali nei processi operativi per evitare simili errori in futuro”, ed errore umano “imperdonabile”, che hanno spinto il presidente a dichiarare “La Repubblica islamica dell’Iran si rammarica profondamente per questo errore disastroso” e le “indagini proseguiranno per identificare e perseguire” gli autori di questa “grande tragedia” e “questo sbaglio imperdonabile”.L’errore più ricorrente, parlando di formazione per la sicurezza aeroportuale,- spiega Forte- è curare solo l’aspetto tecnico-operativo, trascurando la componente relativa al “comportamento umano” specialmente in situazioni di stress.E’ importante ricordare che la stessa ICAO, l’International Civil Aviation Organization, in uno dei più importanti documenti, il GASeP (“GASeP – Global Aviation Security Plan”) tra le “5 key priorities” per conseguire gli obiettivi su cui si dovrà basare e sviluppare la nuova Aviation Security, individua nello sviluppo del fattore umano (security culture and human capability) uno degli elementi su cui agire per innalzare in modo significativo il livello di sicurezza del trasporto aereo mondiale.Ed è quello che facciamo da anni – continua Forte – ancor prima che l’ICAO emanasse il GASeP, con i nostri corsi che hanno introdotto un metodo innovativo di formazione, fondamentale per operatori di security che devono prendere decisioni “giuste in tempi brevi”.”

