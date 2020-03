Iorestoacasa conlamusicanelcuore è il messaggio forte che l’Associazione Culturale Noi per Napoli vuole lanciare e con il quale sensibilizzare tutti all’osservanza delle norme governative per arginare la diffusione dei contagi covid-19.

Attraverso un video realizzato dai suoi artisti Olga De Maio soprano,Luca Lupoli tenore, Lucio Lupoli tenore,dal giornalista Giuseppe Giorgio, loro portavoce, dalle loro case, inneggiando alla splendida Napoli, cantando la speranza di poter uscire di nuovo,vinta la lotta a questa terribile pandemia, e nuovamente godere lo splendore e la bellezza del suo sole, del suo mare, delle sue piazze, delle sue strade, ora deserte in una sorta di triste immobilità: un incitamento a rispondere ed a vincere questa “paura” sì con la responsabilità,ma con l’endemica gioia partenopea della musica e del canto nel cuore di ogni napoletano che tornerà ad intonare a piena voce il proprio inno” O sole mio…

#Iorestoacasa #conlamusicanelcuore #noipernapoli

L’Associazione Culturale Noi per Napoli,allora,con questa speranza vi attende numerosi come sempre per i prossimi eventi e concerti, augurandosi di poter presto offrire e condividere con tutti voi la bellezza e la gioia della musica e del canto.

Olga De Maio soprano e Luca Lupoli tenore

Realizzazione video a cura di DG Photoart di Davide Guida https://youtu.be/FXUuVldmHHA

