IoRestoaCasa Caserta: Controlli serrati per la sicurezza di tutti

Continuano senza sosta le attività di pattugliamento delle Forze di Polizia a Caserta e negli altri comuni della provincia per assicurare che in strada ci siano solo persone che si spostano per validi motivi e che gli esercizi commerciali siano chiusi, così come previsto nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

È importante che ciascun cittadino comprenda l’importanza di restare a casa in questo momento di emergenza e di non uscire se non strettamente necessario o se non ricorrono i motivi di lavoro, salute e prima necessità indicati dal Governo.

La collaborazione di tutti, anche durante le fasi di controllo, è indispensabile. In gioco c’è la salute di tutti.