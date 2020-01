INTERVISTA – Sanremo 2020 con Enzo Campagnoli : “Dirigerò Elettra Lamborghini omaggiando la musica italiana”

Napoli, 26 gen. – È un veterano del Festival il Maestro Enzo Campagnoli, tanto che questo anno festeggerà sul palco dell’Ariston i 70 anni della kermesse italiana con un’artista giovane: Elettra Lamborghini.

Da tempo é protagonista della scena musicale italiana, offrendo ai nuovi talenti tante occasioni formative per crescere in musica.

In tv è un vero e proprio punto di riferimento per orchestrali e giovani artisti, tanto da essersi distinto in programmi come ‘Napoli prima e dopo” su Raiuno e in qualità di coach del talent “Amici di Maria De Filippi”.

All’Ariston l’afragolese Campagnoli è ormai di casa: è stato musicista del Festival prima e direttore di orchestra poi con diversi cantanti in gara.

Ha portato in concerto al Casinò di Sanremo la musica napoletana ed ha diretto le fila dei giovani di Sanremo Young.

Dinamico, musicalmente proiettato al futuro, custodendo la tradizione melismatica italiana che porta in giro sui palcoscenici del mondo, Enzo Campagnoli, da direttore di orchestra di provata esperienza ci racconta le emozioni del Festival, rivelandoci qualche anticipazione che lo riguarda.

