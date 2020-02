INTERVISTA – Rita Pavone a Sanremo: “Non posso farci nulla, sul palco mi diverto”

Sanremo, 6 feb. – È stata nella prima serata di Sanremo 2020 la donna più grintosa del Festival.

Sembrano lontani i tempi in cui Rita Pavone aveva dichiarato di ritirarsi dalle scene. A Sanremo l’artista che questa sera duetterà con Amedeo Minghi, ci racconta qualcosa di sé:

– Rita, davvero Sanremo è Sanremo?

Ho cercato la gara, perché io mio diverto. L’emozione é forte perché Sanremo è Sanremo e io la responsabilità artistica la sento tutta.

Ho pensato, perché essere super ospite se ho voglia e forza per cantare? E così eccomi qua con la mia Resilienza. Il testo di mio figlio lo sento tutto mio. Sarà questo il segreto.

– In questa canzone c’é tutta la metafora della vita. L’avrá scelta per questo?

La metafora è quella del bosco, che rappresenta per l’appunto la chiusura, la necessità di rifugiarsi in qualcosa per difendersi dall’esterno, ma è da quel buio che ciascuno di noi deve poi trovare la forza per venir fuori.

– In questo Festival si è parlato tanto di donna. La presenza femminile cosa ha cercato di apportare allo spettacolo?

Le donne sono grintose, ma portano sul palco femminilità e cuore. Anche questa è resilienza, no?

– Quale è il segreto della sua forza e cosa fará dopo Sanremo?

Dopo Sanremo sarò in tour con i miei live in giro per il mondo. Il mio segreto? Essere contemporane come ho detto più volte, rompendo gli schemi. Amo la diversità e sono contro i tabù. Questo il senso della mia resilienza.