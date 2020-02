INTERVISTA – Mery Esposito: “Da attrice mi diverto sul web, ma il mio grande amore resta il teatro”

Napoli, 1 feb. – E’ popolarissima sul web. Mery Esposito ha creato con i suoi video dei veri e propri tormentoni da slang come la frase ‘Ma tutto apposto?’.

Milioni di visualizzazioni, l’emulazione delle star della tv e della canzone italiana su Tik Tok, oltre che numerosi messaggi dei suoi fan, fanno di Mery una vera e propria influente della risata targata naturalmente made in Naples.

Semplice, intelligente e solare la Esposito riesce a conquistare un pubblico trasversale proprio perché da donna intelligente osserva la realtà che la circonda.

Fin da bambina girava per casa emulando show e passerelle, quasi sentisse come una forza innata, la propensione al cabaret. Nella sua carriera però c’è tanto teatro con nomi di rilievo della scena partenopea.

Attualmente è impegnata in una collaborazione artistica con Luca Sepe, con il quale ha duettato nel brano che ha spopolato ‘Mambo’.

Da sana ragazza dell’acquario ama telecamere e palcoscenico. E’ iscritta all’università ed è impegnata tra studio e carriera artistica. Mery, classe 1995 sogna dopo aver lavorato con Oscar Di Maio, Benedetto Casillo, Nino D’Angelo e Vincenzo Salemme, di essere diretta in un film da Ozpetek e a teatro da Salemme, che considera un vero faro della teatralità napoletana, come ci rivela in questa intervista esclusiva.