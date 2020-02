INTERVISTA – Irene Grandi: “Dopo Sanremo non vedo l’ora di cantare con Vasco”

Sanremo, 8 feb. – Tutti la ricordiamo come l’interprete di ‘La tua ragazza sempre’. Irene Grandi dopo il secondo posto del 2000 all’Ariston, torna al Festival con un testo che parla nettamente della sua seconda stagione musicale: ‘Finalmente io”, scritta da Vasco Rossi.

Le é spettata l’inaugurazione della gara dei big in prima serata, questione non da poco, considerando l’emozione del debutto, ma è riuscita a superarla e vincerla alla grande.

La incontriamo in un tour di interviste con il suo giubbotto color argento, come il suo sorriso da toscanaccia doc.

– Irene, che momento stai vivendo?

Splendido! Questa canzone mi dà libertà; mi permette di guardare la mia black list dei difetti allo specchio, poi la musica mi libera di tutti i brutti pensieri e mi fa concentrare in modo costruttivo su me e sulla vita, soprattutto in modo positivo.

– Nella serata dei duetti anche con Bobo Rondelli hai tirato fuori tutta la tua energia. Un commento a freddo di quel momento celebrativo del Festival?

Ho scelto un collega ribelle come me! Amo i poeti e non è un caso che abbia scelto ‘La musica è finita’ di Bindi e Califano. Ecco, a noi artisti in fondo piace attraversare la malinconia…perché è creativa. Spero vi sia piaciuta l’esibizione.

– La tua collaborazione con Vasco, dove credi ti porterà?

Anzitutto a lavorare ancora con lui, perché aprirò i suoi concerti e poi mi sta portando ad un lavoro di sintesi di un qualcosa di nuovo nella mia stagione musicale dopo 25 anni di carriera. Il pezzo è pop-rock, un insieme delle due anime: mia e di Vasco!