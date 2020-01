“INNOVATION MANAGER” Il corso di alta formazione per innovare in azienda

Salerno, 21 gennaio 2020 – In un periodo storico di forti cambiamenti, dettati anche dalla trasformazione digitale, le imprese sono obbligate a mettere in discussione il proprio modello di business, per costruire il proprio futuro. Oggi, le attività che vogliono scalare e avere un vantaggio sui loro competitor hanno un’unica scelta da compiere: imparare a innovare a tutti i livelli aziendali. Per essere in grado di far fronte al processo evolutivo, quindi, diventa necessario per ogni impresa dotarsi di figure interne e processi in grado di portare e governare l’innovazione in azienda. A tal proposito, Sellalab Salerno realizza il percorso di alta formazione “Innovation Manager”, in collaborazione con Virvelle e Bip, per fornire gli strumenti utili a restare competitivi sul mercato.

DESTINATARI. Il corso si rivolge a imprenditori, manager, consulenti e responsabili innovazione, quali figure che meglio in azienda possono gestire questo importante processo di cambiamento. DURATA E METODOLOGIA. Il calendario del corso si struttura in 6 giornate full-immersion, nelle seguenti date: 20-21 e 27-28 febbraio; 5-6 marzo. Attraverso lezioni pratiche e coinvolgenti, tenute da professionisti esperti nel campo dell’innovazione d’impresa, i partecipanti scopriranno come innovare sia, prima di tutto, una questione di cultura aziendale e impareranno come poterla attuare con successo. Gli argomenti trattati saranno: Open Innovation nell’impresa, Ecosistema dell’Innovazione, Startup, Corporate Venture Capital, Intelligenza Artificiale, Blockchain e Cryptocurrency, Leadership e il nuovo ruolo delle Risorse Umane, Cultura aziendale, Marketing e Digital Strategy.

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione da Virvelle, che certifica l’avvenuta frequenza del corso (per ottenere la certificazione è obbligatorio frequentare l’80% delle lezioni). LUOGO. Sellalab Salerno, Via Lungomare Trieste, 104. PRICING. Il corso è in promozione valida tramite codice sconto VIRVELLE, entro il 31 gennaio 2020. Le aziende possono acquistare il corso beneficiando delle agevolazioni fiscali legate alla formazione aziendale o utilizzando voucher delle Camere di Commercio di ogni provincia (ove disponibile) e fondi interprofessionali. ISCRIZIONI. www.virvelle.com/academy/management/innovation-manager/ PER INFO: 089 221440; info@virvelle.com