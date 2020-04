Impazzano sul web le bimbe di Giuseppe Conte

In tempo di quarantena a strappare un sorriso è la pagina Facebook “Le bimbe di Giuseppe Conte” che vanta circa 80mila follower, tutte fan sfegatate del premier e vittime del suo fascino. La pagina è un tripudio di cuori, dediche, meme e video di Conte in versione sex symbol.

“Peppy”, come è stato affettuosamente ribattezzato dalle sue “bimbe”, “è l’unico uomo che aspettiamo e sappiamo che arriverà con certezza”. Le sue fan gli perdonano tutto, persino qualche lieve ritardo. “I discorsi in diretta del nostro bellissimo presidente renderanno questa quarantena molto più sopportabile”, sentenziano tra il serio e il faceto. Un effetto assolutamente inaspettato per il premier diventato in pochi giorni lo “Sugar Daddy più sexy d’Italia”.

A confermare questa “innamoramento di massa” è Malena. Personalmente la musa di Rocco Siffredi non trova il premier così sexy ma le “Malenite”, ovvero le ragazze del suo gruppo Telegram, la pensano diversamente. “Devo dire che loro sono tutte fan di Conte, ma tutte. Ogni volta che Conte fa un video, gli ormoni del gruppo esplodono a mille”, confessa a “La Zanzara”.

Il cuore di Giuseppe Conte, però, batte per Olivia Paladino. Romana di nascita, la compagna del presidente del Consiglio lavora come manager all’hotel Plaza, di proprietà del padre Cesare. L’albergo si trova a pochi metri da Piazza di Spagna. Conte ha un figlio, Niccolò, nato nel 2008 dal suo precedente matrimonio con Valentina Fico.