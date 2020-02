Il viceministro Mauri a Caserta e Napoli per due vertici sulla sicurezza

Caserta e Napoli sono state le tappe della visita istituzionale del viceministro dell’Interno, Matteo Mauri, per affrontare insieme ai prefetti e ai vertici provinciali delle forze dell’ordine le questioni in materia di sicurezza pubblica.

Al termine del vertice di Caserta, Mauri ha annunciato la “promozione” della questura di Caserta in fascia A. Ciò porta tanti agenti in più, rileva Mauri, circa 150 forze aggiuntive oltre al turn over. Il viceministro ha, inoltre, evidenziato il lavoro straordinario che hanno fatto le forze dell’ordine in questi anni sul territorio, lo dimostrano – ha detto – i risultati: gli omicidi sono calati del 64 per cento nell’ultimo anno.

Successivamente, Mauri si è recato in prefettura a Napoli per un vertice con il prefetto Marco Valentini. «La sicurezza – ha spiegato Mauri – si fa in tanti modi, ma i due nodi principali sono la repressione ma anche il recupero della città, della socialità, della comunità, con la riqualificazione urbanistica e sociale. Togliere l’acqua dove nuota la criminalità – ha sottolineato il viceministro – e soprattutto dove nuotano tanti giovani, è emersa come una delle priorità assolute dal tavolo di oggi».

In mattinata, il viceministro Mauri ha fatto visita alla sede del quotidiano Il Mattino, alla presenza del direttore e dei giornalisti, alcuni dei quali sotto tutela per le minacce ricevute.