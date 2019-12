Il Tecnico Industriale del “Villaggio” in vista all’Accademia “Apple” di Napoli

Visita d’eccezione per gli studenti del Tecnico Industriale del “Villaggio” che hanno avuto l’emozionante piacere di varcare i cancelli della “Apple Accademy Developer” di Napoli. Per l’occasione, gli allievi dell’istituzione maddalonese, accompagnati dai docenti Davide Ercole e Giovanni Volpicelli, hanno avuto la possibilità di visitare gli ambienti di lavoro “Apple” e di confrontarsi con studenti provenienti da tutte le parti del mondo per accedere ai percorsi formativi dell’Azienda di Cupertino. Appositi esperti, infine, hanno fornito agli studenti del “Villaggio” tutte le informazioni possibili per un loro eventuale ingresso in Accademia. “La visita di stamane rappresenta sicuramente una grossa opportunità formativa per i nostri studenti. Il nostro obiettivo è prepararli per immetterli in un mercato competitivo, ove per emergere bisogna avere competenze sempre più ricercate”, ha dichiarato Felicio De Luca, Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi.

