Il ricordo della poliziotta Maria Sparagana nella giornata del lutto per le vittime del Covid-19

Oggi 31 marzo, giornata di lutto per le vittime del Covid19, piangendo Maria, la famiglia della #PoliziadiStato piange ognuno di loro e impone a tutti una riflessione sull’importanza di rimanere a casa, affinché il sacrificio di queste vite, sostenuto per il bene di noi tutti, non sia vanificato.

Maria ci ha lasciati, a causa del coronavirus, nella stessa settimana in cui sono caduti tanti altri italiani impegnati in prima linea: medici, infermieri, carabinieri, agenti penitenziari, vigili del fuoco, dipendenti della distribuzione alimentare, sacerdoti e troppi altri.

Maria Sparagana , Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, voce storica della Sala operativa della Questura di Caserta, ha risposto ogni giorno senza sosta a migliaia di telefonate di cittadini impauriti, in difficoltà e in emergenza.

