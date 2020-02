Il raccordo autostradale Avellino – Salerno da oggi più sicuro: nuovi autovelox

A partire da giovedì 6 febbraio, sul Raccordo Autostradale Avellino – Salerno entreranno in funzione ulteriori tre dispositivi per il controllo della velocità, oltre a quello già attivo tra i Comune di Solofra e Montoro Nord. I nuovi autovelox sono stati installati in corrispondenza delle seguenti chilometriche:

, al km 17,825 tra Montoro Nord e Solofra, nel territorio comunale di Solofra; al km 27,197 tra Serino ed Atripalda, nel territorio comunale di Cesinali.