Il nuovo BAZ chiude il tour nei teatri di Bologna e Firenze 4/6 febbraio

Divenuto celebre a COLORADO CAFE’ per i suoi personaggi di “BAZ il lettore multimediale” ed il cantante autoriferito “Gianni Cyano”, attuale conduttore del programma culto “Tutti pazzi per RDS” con Rossella Brescia e Ciccio Valenti, l’artista sardo si cimenta in uno spettacolo dove “si toglie la maschera” e interpreta se stesso dall’inizio alla fine dello show

Roma – E’ un tour che ha già visto esibirsi Marco Bazzoni sui palchi di Roma, Torino, Genova, Taormina, Brindisi, Milano, Cagliari, Sassari, Nuoro, Verona e molti altri, riscuotendo ad ogni tappa consensi di pubblico e critica. Il tour nazionale si conclude ufficialmente nel Centro Italia, con gli appuntamenti al Teatro Dehon di Bologna del 4 febbraio e al Teatro Puccini di Firenze il 6 febbraio.

Per la prima volta Baz durante lo spettacolo ‘accenna’ solo a gag dei suoi personaggi storici (con gustosi, ma brevi riferimenti al primo indimenticabile Baz lettore cd e Gianni Cyano): ma “La verità rende single” è lo show di Marco Bazzoni in persona.

Un processo di evoluzione artistica fisiologico, generato da anni di contatto con il pubblico in centinaia di spettacoli, rafforzato dagli studi sulla stand-up comedy compiuti negli Stati Uniti a Los Angeles, dove si è esibito in diversi comedy club fino ad arrivare all’esordio nel tempio mondiale della comicità, l’Hollywood Comedy Store, di cui racconta: “Nel tradurre dall’italiano all’inglese a volte americanizziamo parole italiane e questo li fa molto ridere“.

Video show a Hollywood: https://youtu.be/gSzLiplMZ2c

“La verità rende single” di e con Marco BAZ Bazzoni, collaborazione ai testi di Marzio Rossi, Andrea Midena, Matteo Monforte, media partner RDS: si ride, si canta, ci si commuove e si riflette; uno spettacolo con un ritmo incalzante per sorridere delle nostre piccole miserie e delle nostre grandi bugie.

Teatro Dehon (Bologna) martedì 4 febbraio ore 21 e Teatro Puccini (Firenze) giovedì 6 febbraio ore 21, (atto unico 90 minuti).

Info e prenotazioni su http://www.baz.it

“Uno dei punti di forza dello show è il mantenimento di una costante tensione emotiva dell’attenzione, alternando sapientemente i momenti topici della risata a quelli della riflessione; il tutto condito da incursioni dal sapore più surreale che destabilizzano e sorprendono lo spettatore, creando una sensazione di suspense mista a smarrimento, che non ha comunque il tempo di compiersi del tutto perché appena prima che ciò si trasformi in status confusionale Baz ti riprende per mano e ti riporta in scena con Lui, nella direzione della comprensione concettuale dello show; ma quegli stessi attimi di borderline narrativa sono indispensabili per fortificare la linearità del flusso dello spettacolo” (tratto da recensione)

BAZ SOCIAL (circa 2 milioni di follower)

https://www.facebook.com/BAZmarcobazzoni/

https://www.instagram.com/baz_marcobazzoni/

https://twitter.com/BAZMarcoBazzoni

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa