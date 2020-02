Il Garante dei disabili della Regione Campania, avv. Colombo in visita presso il Centro della Lega del Filo d’Oro di Napoli

Sabato 15 Febbraio alle 18.00 il Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, avv. Paolo Colombo, sarà ospite della ‘Lega del Filo d’Oro’. Un’occasione per rafforzare i rapporti tra la Regione Campania e un’associazione punto di riferimento per l’assistenza delle persone pluriminorate. “Ringrazio per l’invito il Centro della Lega del Filo d’Oro -spiega il Garante della Regione Campania- che svolge un lavoro eccellente da quasi 25 anni sul nostro territorio. Sarà l’occasione anche per complimentarmi con tutti gli operatori per la loro passione, impegno, professionalità e abnegazione dimostrate. Da parte nostra assicureremo, come del resto già stiamo facendo, la massima attenzione e vicinanza ai soggetti più deboli tra i deboli”. L’avvocato Colombo si fermerà a dialogare con i rappresentanti del Centro anche per capire quali potranno essere le necessità in tema di assistenza ai pluriminorati.

ILMONITO non ha mai ricevuto contributi statali e provvede alle sue spese autofinanziandosi attraverso sottoscrizioni volontarie tra i soci dell’Associazione MADEFARES. Se vuoi aiutare l’associazione a sostenersi puoi fare una donazione.

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, ILMONITO correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online ed ILMONITO ritiene che l'accuratezza sia ugualmente essenziale; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa