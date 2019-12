Il Forum delle Donne di Taurasi presenta il calendario del 2020

Il paese del vino in dodici suggestive immagini del fotografo Gerardo Morena

Uno splendido viaggio visivo tra arte, architettura, natura e tradizioni. Dodici suggestive e raffinate fotografie per raccontare la storia di un paese irpino antichissimo, che si proietta nel futuro salvaguardando e valorizzando le proprie inestimabili risorse territoriali, culturali ed enogastronomiche.

Così il Forum delle Donne di Taurasi ha voluto racchiudere in un pregevole calendario per l’anno 2020 le meraviglie del paese della Media Valle del Calore, famoso in tutto il mondo per il suo vino Docg.

Autore dei dodici scatti è l’apprezzatissimo fotografo taurasino Gerardo Morena, vero artista dell’immagine, che ha realizzato un percorso emozionale incorniciando gli angoli, gli scorci, i posti e i panorami che rendono Taurasi un luogo unico e speciale. Ogni foto abbinata a un mese mostra davvero qualcosa di straordinariamente seducente.

E’ possibile acquistare il calendario nel corso delle manifestazioni previste dal programma denominato “Christmas wine fest”, promosso dall’Amministrazione comunale di Taurasi, che si svolge nel centro storico del paese nel periodo natalizio.

Un calendario, quindi, che si trasforma in un importante e valido strumento di promozione del paese e delle sue bellezze, così come sottolinea la presidente del Forum della Donne di Taurasi, Filomena Iannaccone.

“Al termine del primo anno di attività – ricorda presidente Iannaccone – il Forum della Donne di Taurasi presenta la prima edizione di un calendario che vuole essere un atto d’amore nei confronti del nostro paese. Ci è sembrato giusto mostrare una parte del patrimonio artistico, paesaggistico ed enogastronomico del nostro territorio affinché chiunque voglia possa facilmente fruirne. Ringraziamo per la preziosa collaborazione il nostro fotografo Gerardo Morena e tutti coloro che hanno inteso sponsorizzare questo calendario”.

