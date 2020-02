Il CoronaVirus è sbarcato in Sicilia e le strutture sanitarie si “adeguano” per fronteggiare il “terribile mostro”…

Infatti, anche al Policlinico di Palermo è stata posizionata una struttura speciale ed all’avanguardia di triage (vedasi foto) per accogliere i pazienti con patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Il prefabbricato dovrebbe servire, soprattutto, per creare un’area di quarantena per l’incolumità della popolazione. Il buonsenso ci costringe, purtroppo, a fare alcune considerazioni negative sull’ubicazione scelta che non è per nulla isolata e soprattutto inficiata da carenze in materia di “abbattimento delle barriere architettoniche”. E’ evidente che il piccolo container di “emergenza extraospedaliera” contravviene tutte le norme in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, di tutela della salute e soprattutto di rischio biologico. Considerato che all’interno del Policlinico “P. Giaccone” esistono delle zone più isolate e più ampie, non si comprende il criterio della scelta compiuta dagli amministratori di prediligere questo spazio ristretto ed angusto, che diverrà potenzialmente pericoloso per la contiguità con la Via del Vespro, le strutture adiacenti ed il Pronto Soccorso.

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Fabrizio Artale

