Il Concerto per la Pace chiude l’anno dell’Accademia Musicale Yamaha

MENA SANTACROCE: IL 2019 ANNO DI GRANDI SODDISFAZIONI

Grandissima partecipazione al Concerto per la Pace organizzato dall’Accademia Musicale Yamaha di San Nicola la Strada e dall’Accademia Città di Caserta dirette dalla professoressa Mena Santacroce. Un folto pubblico ha riempito tutte le navate della chiesa di Santa Maria degli Angeli assistendo con partecipazione al concerto che ha chiuso un anno di grandi soddisfazioni per entrambe le strutture didattiche.

Protagonisti sono stati il coro e i solisti dell’Accademia: Michele Gaglione, Luisa Rossana Borriello, Maria Grazia De Rosa e Claudia Russo.

L’evento ha visto la partecipazione di Emilio Di Donato alla chitarra, mentre l’attore Pierluigi Tortora ha introdotto i brani della tradizione napoletana eseguiti dal Coro con passi tratti da commedie di Eduardo De Filippo. Il concerto si è avvalso della collaborazione didattica della docente Cristina Cafiero. Al concerto ha partecipato il corpo di ballo della scuola di danza Ars Movendi diretta da Rita Stabile, che ha eseguito coreografie sui brani cantati, nonché il percussionista Luca De Simone.

Queste le parole della professoressa Santacroce: «Quello appena concluso è stato il 25esimo della sede di San Nicola la Strada, ma anche quello dello Junior original Concert a Caserta. Il 2019 ha visto pure il consolidarsi della sede del capoluogo con l’ampliamento e la ristrutturazione degli spazi di via Caduti sul Lavoro e l’intensificarsi di collaborazioni, nonché l’attivazione di nuovi progetti che vedranno la piena realizzazione nel corso di questo nuovo anno, come la realizzazione del cd e l’attivazione del corso Music Production con Emilio Di Donato. Grande soddisfazione, dunque, e soprattutto tanto entusiasmo per il 2020, forti di una didattica sempre all’avanguardia, grazie a docenti appassionati e preparati».

