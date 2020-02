Identikit di Diodato, il vincitore del Festival che ‘fa rumore’

Sanremo, 9 feb. – È stata una lunga notte quella che ha decretato la vittoria sanremese di Diodato, interprete di ‘Fai Rumore’ e Premio della Critica Mia Martini della Sala Stampa del Festival.

Antonio ha 39 anni. È del 1981, del segno della Vergine.

Nato ad Aosta. esordisce discograficamente nel 2013 con il suo primo album di inediti ‘E forse sono pazzo’, disco che viene recensito positivamente da diverse testate.

Vince il celebre Premio Fabrizio De André per la rivisitazione del brano ‘Amore che vieni, amore che vai’.

Il riconoscimento gli consente di far parte della colonna sonora del film di Daniele Luchetti ‘Anni felici’ presentato al Festival del cinema di Toronto.

Il primo Festival tra le nuove proposte arriva nel 2014. Diodato partecipa con la canzone ‘Babilonia’ qualificandosi al secondo posto. Nello stesso anno è ospite fisso nella trasmissione ‘Che tempo che fa’ dove interpreta ‘canzoni in un minuto’ che rendono omaggio ai grandi artisti della musica italiana. A maggio è ospite del Concerto per il Primo Maggio di Taranto di cui diventa direttore artistico insieme a Roy Paci e Michele Riondino nel 2016.

Dopo un’estate di concerti, nel 2014 vince il Premio Tenco 2014, ottenendo riconoscimenti al festival organizzato dagli Aftherhours a L’Aquila ‘Hai paura del buio?’. Nello stesso anno pubblica ‘A ritrovar bellezza’, album a cui partecipano Roy Paci, Manuel Agnelli e Velvet Brass. Partecipa inoltre al disco di Daniele Silvestri per i brani ‘Pochi giorni’ e ‘Alla fine’.

Nel 2016 esce il suo secondo album di inediti ‘Cosa siamo diventati’, anticipato dal singolo ‘Mi si scioglie la bocca’ diventato virale online dopo neanche 24 ore dalla pubblicazione. Prende parte con il brano ‘Paranoid Android’ alla compilation ‘KO Computer’, un tributo all’album ‘Ok Computer’ dei Radiohead ideato dallo staff di King Kong di Radio1.

A novembre esce un nuovo singolo ‘Cretino che sei’, brano che segna una svolta stilistica dell’artista. Il brano è stato presentato in anteprima alla Milano Music Week ed è diventato virale online, entrando anche nella playlist Indie Italia. Grazie al suo tour vince il premio come best performer da Keep On Live, il circuito dei club live italiani.

Nel 2018, assieme a Roy Paci, partecipa al suo secondo Sanremo con il brano ‘Adesso’ che riceve elogi dalla critica e dal pubblico. Il brano viene scelto come colonna sonora del corto di Annamaria Loguori ‘La notte prima’, presentato in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia. A dicembre si esibisce alla cinque giorni di eventi ‘5 giorni di Musica contro le Mafie’ a Cosenza – dove viene premiato per il brano ‘Adesso’.

A febbraio torna sul palco dell’Ariston come ospite di Ghemon, con cui rielabora ‘Rose Viola’. Sempre nel 2019 escono i singoli ‘Il commerciante’, ‘Non ti amo più’ e ‘Che vita meravigliosa’ che entra a far parte della colonna sonora del film ‘La Dea fortuna’ di Ferzan Ozpetek.

Il 14 febbraio esce il suo nuovo album di inediti ‘Che vita meravigliosa’ e torna ad esibirsi live il 22 aprile 2020 all’Alcatraz di Milano ed il 29 aprile all’Atlantico di Roma.