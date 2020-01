I volontari dell’Associazione Alvanite al fianco dei pazienti dell’Hospice di Solofra

C’è un legame speciale tra i ragazzi dell’Associazione Culturale Alvanite di Atripalda e i degenti ricoverati presso il Pain Control Center Hospice di Solofra.

I volontari dell’associazione sono sempre presenti e attivi presso il centro residenziale dell’Asl Avellino, che cura e assiste pazienti affetti da malattie progressive e in fase avanzata.

Questi splendidi ragazzi hanno di nuovo felicemente allietato le giornate di pazienti e familiari, coinvolgendoli direttamente in svariate attività ludico-creative, come laboratori manipolativi, realizzazioni di addobbi, creazioni di oggetti con materiali da riciclo, tutto ciò per condividere insieme momenti piacevoli e gioiosi, per rendere la degenza più umana e confortevole, per migliorare le relazioni umane, l’efficacia terapeutica e la qualità del tempo trascorso nella struttura sanitaria.

Ai volontari dell’Associazione culturale Alvanite va il sincero ringraziamento della Cooperativa Lavoro per la Salute e della Casa di Cura Sant’Anna, gli organismi che gestiscono i servizi del Pain Control Center Hospice di Solofra, che hanno promosso l’iniziativa.

