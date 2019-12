Guerra per il controllo della security nelle discoteche

Salerno, 18 dicembre – Questa mattina, cinque persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare, che hanno portato due di loro in carcere e tre ai domiciliari. Ad eseguirla sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Salerno, guidato dal colonnello Gianluca Trombetti.

Per ottenere l’egemonia sulla gestione della sicurezza dei locali notturni della Piana del Sele e della città di Salerno, i cinque avrebbero pianificato l’uccisione del titolare di un’altra agenzia. Sono accusati tutti di attività di concorrenza illecita in commercio continuata ed aggravata, tramite azioni violente ed intimidatorie con il metodo mafioso.

Per la Procura della Repubblica di Salerno gli indagati “effettuavano spedizioni finalizzate a stabilire un clima di terrore tra i gestori dei locali notturni, che terminava solo assecondando le richieste di servirsi del loro personale per garantire il sereno svolgimento delle serate all’esterno e all’interno dei locali della movida di Battipaglia e di Salerno”.

Vincenzo Senatore, sostituto procuratore della Dda, ha spiegato che in una circostanza era avvenuto uno “sforamento di competenza da parte di quelli di Salerno”, provocando così una violenta reazione del gruppo della Piana del Sele. In seguito è stata poi pianificata l’uccisione del titolare dell’agenzia concorrente, non portata però a termine.

L’inchiesta ha svelato che tra i destinatari delle misure cautelari c’è anche un agente della polizia penitenziaria in servizio a Secondigliano, che, secondo Vincenzo Senatore, era pienamente coinvolto nel gruppo individuato.

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa