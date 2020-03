Gruppo Armani: “Produrremo camici monouso per la protezione del personale sanitario”

Dove non arrivano tempestivamente i provvedimenti governativi, arriva la volontà del singolo.

Giorgio Armani continua a rimboccarsi le maniche per dare una mano agli italiani in difficoltà e al Paese.

L’emergenza Coronavirus rende operativo in senso sociale il Gruppo Armani.

Armani non solo ha donato due milioni di euro agli ospedali lombardi, ora converte tutti i propri stabilimenti produttivi italiani nella realizzazione di camici monouso per la protezione individuale degli operatori sanitari scesi in trincea contro il Covid-19.

La catena assistenziale di Armani non si ferma e fa scuola, sperando che tanti professionisti seguano il suo esempio convertendo le aziende in modo mirato a fronteggiare la pandemia.

