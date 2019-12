Grande successo per lo show di Diego Spiego

Si e’ svolto venerdi 27 Dicembre presso la sala teatrale San Filippo Neri di Cecchina di Albano laziale (Rm)

Il primo e nuovo show scritto e ideato dal giovane artista Apriliano Diego Spiego. L’ anno che verra’ show , uno spettacolo innovativo , divertente , ironico ma nello stesso tempo un varieta” che ha trattato temi importanti come l’ omofobia , la paura e la violenza sulle donne.

Un ora di musica , canto , danza , magia , danze orientali , imitazioni e una grandissima sorpresa inaspettata dal pubblico presente in sala, uno show di drag queen dedicato in omaggio alla bellissima showgirl argentina Belen Rodriguez. Ospiti in sala la stilista Maria Elena Duenas , la simpaticissima Samantha Biordi della trasmissione di canale 5 ” Selfie le cose cambiano”, il ritrattista delle dive Daniele Pacchiarotti e il fotografo dei vip Antonello Ariele Martone.

