“Gli scugnizzi di Napoli”, racconti e cenni storici a cavallo di tre secoli di Michele Alliegro

“Gli scugnizzi di Napoli, racconti e cenni storici a cavallo di tre secoli”, del professore Michele Alliegro, è il secondo volume della collana “Impronte Partenopee” della casa editrice napoletana Graus Edizioni.

Come in uno spettacolo teatrale in cui i personaggi calcano il palcoscenico, ammaliando lo spettatore con il loro interlocutore, le differenze caratteriali, l’abilità nell’interpretare i ruoli, così in questo libro si succedono figure di scugnizzi dalle più svariate sfaccettature.

Lo scugnizzo veste i panni di un muratorino o di un pescatore, di un posteggiatore o di un discolo scolaro, di un “muzzunaro” o di un “solachianiello”, di un “garzone” o di un “sapunaro”, di un “suonatore di pianino” o di unno “sciuscià”. Alliegro fa dei personaggi una rappresentazione scultorea, amalgamando storia e leggenda, fantasia e autobiografia, inducendo con delicatezza il lettore a conoscere strade, quartieri, vicoli, monumenti, antichi mestieri, vecchie usanze, feste e tradizioni di Napoli. Così la narrazione leggera e scorrevole di Alliegro trascina il lettore alla corte dei Borbone, al tempo delle “Quattro Giornate” e dinanzi alla “Ruota dell’Annunziata” con una ricchezza di aneddoti e di immagini della Napoli a cavallo tra il XVIII, XIX e il XX secolo.

La collana “Impronte Partenopee”: uno scrigno nel quale riporre tutti gli scritti riguardanti la città di Partenope. Scrivere di Napoli significa lasciare una traccia indelebile del proprio passaggio in un luogo che trasuda cultura millenaria e lo si può fare con un saggio, una biografia o un romanzo.

Biografia Michele Alliegro: nato a San Pietro al Tanagro (Sa) il 3 novembre del 1945, già Preside –Rettore del Convitto Nazionale “Agostino Nifo” di Sessa Aurunca (Ce) e Preside in diverse scuole medie statali di Napoli e provincia. Ha pubblicato numerosi lavori di tiflopsicopedagogia, molti testi di narrativa.

Info: Press Graus Edizioni

0817901211

press@grauseditore.it

www.grausedizioni.it

