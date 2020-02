Giustizia, Gambarini (Cambiamo!): “Leggi più severe contro la violenza sulle donne”

PARMA, 2 feb. – “I dati diffusi in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario della Corte di Appello di Bologna fanno emergere con forza due problemi: l’aumento di reati di violenza sessuale e stalking (a cui si uniscono le spaventose notizie di cronaca sui femminicidi) e il sovraffollamento delle carceri”. Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, componente del comitato nazionale di Cambiamo!. “A quanto pare – prosegue – il codice rosso recentemente approvato non basta per limitare la violenza contro le donne, fenomeno che sta assumendo contorni sempre più preoccupanti. Se da un lato dobbiamo aiutare le donne a trovare il coraggio di denunciare, facendo il primo passo per uscire dal tunnel della violenza, dall’altro è necessario che inasprire la legge ed applicarla alla lettera, senza attenuanti. Il problema delle carceri è un problema di cui tutti parlano ma che nessuno affronta. Riteniamo sia necessario costruire nuove carceri e aumentare le risorse destinate alla Polizia penitenziaria, per nuove assunzioni, in modo da garantire una migliore gestione delle strutture. Va da sè che la situazione peggiorerà con l’entrata in vigore della (contro)riforma della prescrizione voluta dal ministro Bonafede. Processi infiniti con persone imputate a vita non posso esistere in uno Stato che voglia definirsi civile. La vera riforma, per la quale ci batteremo, è quella di garantire un giusto processo in tempi certi”.