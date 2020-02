Giugliano, E. Russo (Fi): “Sfiducia segno fallimento sinistra”

“La seconda città della Campania non può essere lasciata al malgoverno della sinistra. Il centrodestra si candidi ad amministrare Giugliano con le migliori energie”. Lo dichiara Ermanno Russo, consigliere di Forza Italia e vicepresidente del Consiglio regionale della Campania.

“Il centrodestra ha l’obbligo morale di mettere in campo una proposta politica che risollevi la città di Giugliano dal degrado in cui il centrosinistra l’ha ricacciata in questi anni di approssimazione e superficialità”, continua Russo. “Ennesimo fallimento della sinistra, nonostante la presenza di un governo regionale dello stesso segno politico. Tocca ai partiti di centrodestra ora rilanciare la città”, conclude l’esponente azzurro.