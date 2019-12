Giovedì a Sanremo Marco Sentieri con “Billy Blu” contro il bullismo

SANREMO – Dopo aver superato le semifinali nella trasmissione di Marco Liorni su RAI1 “Italia sì”, Marco Sentieri si esibirà nella finale di Sanremo Giovani, in diretta dal Casinò di Sanremo giovedì 19 dicembre in prima serata su RAI 1. Saranno 10 i cantanti che si giocheranno i 5 posti di accesso al 70° Festival della Canzone Italiana e saranno giudicati da una giuria capitanata Amadeus al fianco di Carlo Conti, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Pippo Baudo e Gigi D’Alessio (che sostituisce Paolo Bonolis). Marco Sentieri con la sua “Billy Blu” porta sul palco la delicata tematica del bullismo, molto calda in questo periodo, affrontata anche da Tiziano Ferro, ospite di Fazio, con un monologo. Ecco i partecipanti Avincola, Eugenio in via di Gioia, Jefeo, Réclame, Shari, Fadi, Fasma, Leo Gassmann, Marco Sentieri, Thomas; si aggiungono i 2 vincitori di Area Sanremo e Tecla Insolia vincitrice di Sanremo Young. Il brano di Marco Sentieri porta la prestigiosa firma del compianto autore scomparso a febbraio di quest’anno, Giampiero Artegiani.

Video “Billy Blu”: https://youtu.be/zTLMA5_BJpM

Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa