Gambarini (Cambiamo!): “Si annulli la partecipazione di Oliviero Toscani a Parma2020”

PARMA, 5 feb. – “Si annulli la partecipazione di Oliviero Toscani a Parma2020”. A chiederlo, in una nota stampa, è Francesca Gambarini, componente del comitato nazionale di Cambiamo!.

“Chi non ha rispetto per le 43 vittime del crollo del ponte Morandi e per le loro famiglie non può essere il benvenuto nella Capitale italiana della Cultura – prosegue Gambarini – . Chiediamo al sindaco di Parma Pizzarotti, pronto a commentare qualsiasi cosa, di prendere posizione sulle sconcertanti dichiarazioni di Toscani e di dirci cosa pensa di queste sparate. Chiediamo inoltre di sapere qual è il compenso previsto per il sig. Toscani per la sua partecipazione a Parma2020. Chi non ha rispetto per la vita umana non può rappresentare la cultura. A lui non interessa se è crollato un ponte e se sono morte 43 persone. A noi, invece, interessa e pretendiamo chieda ufficialmente scusa alle famiglie delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi. Non si tratta di destra o sinistra (anche se dal Pd e dalla sinistra non abbiamo sentito voci di condanna verso queste deliranti dichiarazioni) ma di decenza e buon senso”.