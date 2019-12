Gaetano Manfredi nuovo ministro dell’Università e della Ricerca, sostituisce il dimissionario Fioramonti

Il presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato due nuovi membri del suo governo.

Giuseppe Conte ha annunciato il sostituto di Lorenzo Fioramonti, dopo le dimissioni dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Anzi, sono due. Ma procediamo con ordine.

Anzitutto, il premier, alla conferenza di fine anno, ha affermato: «Ringrazio il ministro Fioramonti: abbiamo la necessità, l’ho già detto, di rilanciare il comparto della università. Non è vero che non abbiamo compiuto passi avanti, penso alla Agenzia nazionale delle Ricerche. Ora fare qualche sforzo in più, penso a aumentare i fondi sul diritto alla studio. Sono convinto che la cosa migliore per potenziare il settore sia separare la scuola dall’Università».

Ed eccoci ai nomi. Anzitutto, la sottosegretaria al Miur Lucia Azzolina è la nuova ministra della scuola. Gaetano Manfredi, invece, sarà il ministro dell’Università e della Ricerca.

Lucia Azzolina è un dirigente scolastico ed è attualmente sottosegretario alla Scuola in quota MoVimento 5 Stelle. Gaetano Manfredi è, invece, rettore dell’Università Federico II di Napoli.

“Buon lavoro a Gaetano Manfredi – scrive in una nota il M5s – Una nomina che dimostra come quest’esecutivo abbia a cuore l’Università e la ricerca come traino di sviluppo e cultura. Un importante riconoscimento alle università del Sud come avevamo richiesto”.

L’indicazione a ministro dell’università e ricerca di Gaetano Manfredi “deve essere uno dei motivi di onore per Napoli, per la Campania per il Sud” ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

