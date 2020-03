G. Di Sarno (M5S) : ” COVID-19. Urgenti misure precauzionali per la tutela delle forze dell’ ordine”

Disposta interrogazione parlamentare dal deputato Gianfranco Di Sarno indirizzata ai ministri competenti al fine di tutelare la salute pubblica delle nostre forze dell’ ordine

Roma, 12 marzo 2020 Disposta interrogazione parlamentare dal deputato Gianfranco Di Sarno indirizzata ai ministri competenti al fine di tutelare la salute pubblica delle nostre forze dell’ ordine.

“Con il DPCM 11 marzo 2020, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale; – Le forze dell’ordine di ogni ordine e grado, sono chiamate a gestire l’emergenza epidemiologica, effettuando costantemente controlli sul rispetto delle misure da parte della popolazione, essendo continuamente esposti al rischio di contagio; – nonostante l’esistenza di un preciso obbligo normativo, non sono state fornite disposizioni operative al personale, non è stato previsto un contingentamento dell’ingresso del pubblico negli uffici, non sono stati forniti idonei dispositivi di protezione agli operatori, né si è proceduto a uno screening dei dipendenti con patologie pregresse, ai quali deve essere consentito di poter andare in congedo; – la distribuzione di dispositivi di protezione, tra cui mascherine, guanti e gel igienizzanti, allo stato risulta insufficiente e pone in serio rischio la salute di tutto il personale, visto il diffondersi di casi di coronavirus anche tra gli operatori ed in alcune caserme; – i sindacati di categoria hanno evidenziato la necessità di adottare misure precauzionali ed organizzative che consentano alle forze dell’ordine di poter eseguire in sicurezza i compiti loro demandati, che il più delle volte comportano un contatto interpersonale; – questa inerzia desta ancor maggiore preoccupazione alla luce della tipologia di servizi espletati dalle forze di polizia e si sicurezza, in considerazione della delicatissima funzione da svolgersi anche in contesti di crisi ed emergenziali, come quello attuale”. ” La delicata funzione delle forze dell’ ordine che in maniera straordinaria e sotto agli occhi di tutti i cittadini ne apprezzano l’ impegno va necessariamente monitorata fornendo strumenti e misure precauzionali idonee per l’ emergenza COVID-19″, così il deputato del Movimento 5 stelle ha concluso sollecitando i ministri di competenza.

