Froben e Ialumar protagonisti sul set di “La mia Banda Suona il Pop”

MILANO, Italia – 18 Febbraio 2020 – Mylan, azienda farmaceutica globale impegnata a definire nuovi standard nel settore della salute, porta in scena i brand Froben e Ialumar nel film “La Mia Banda suona il Pop”, prodotto da Eliseo Cinema, con la regia di Fausto Brizzi, nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 20 febbraio distribuito da Medusa.

Il brand Froben, attraverso le referenze Froben Gola Spray e Froben Tosse Grassa, e il prodotto Ialumar Spray debuttano, infatti, nelle sale cinematografiche attraverso un divertente product placement all’interno del film. La scelta di “andare in scena” con questa iniziativa, che posiziona il prodotto in modo naturale nella struttura narrativa del film, si inserisce all’interno di una più ampia strategia di comunicazione che punta a rendere i brand sempre più vicini al consumatore e alle sue esigenze. Per Froben, oltre al product placement, è previsto anche un piano di visibilità volto a consolidare ulteriormente la conoscenza del brand presso il pubblico, che include un nuovo spot televisivo, on air da dicembre 2019, e una forte presenza sul web.

Il film vanta un cast d’eccezione, che vede tra i protagonisti Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi, Natasha Stefanenko, Rinat Khismatouline, con la partecipazione di Diego Abatantuono. La storia parte dal sogno del magnate russo Ivanov di una réunion a Pietroburgo del suo complesso musicale italiano preferito, i Popcorn, famosissimi negli anni ’80, e chiede a Olga, sua donna di fiducia, di convincerli. I quattro membri della band rifiutano l’offerta per inseguire ognuno i propri sogni e obiettivi, che però, in un beffardo gioco del destino, vengono tutti improvvisamente meno, inducendoli ad accettare la bizzarra proposta. E’ allora che i quattro scoprono con stupore di dover fungere da cavallo di troia per una colossale rapina ai danni di Ivanov progettata da Olga. Le perplessità iniziali si convertono ben presto in sentimenti di polarità opposta e vedono nel progetto criminale un potenziale salvifico per le vite di tutti…Che succederebbe quindi se provassero a rubarli loro quei soldi?

Mylan

Mylan è un’azienda farmaceutica globale impegnata a definire nuovi standard nel settore della salute. Lavoriamo insieme in tutto il mondo per offrire a 7 miliardi di persone l’accesso a medicinali di alta qualità; innoviamo per rispondere ai bisogni non soddisfatti; rendiamo affidabilità ed eccellenza del servizio una consuetudine; facciamo ciò che è giusto, non ciò che è facile; vogliamo avere un impatto sul futuro grazie a un’appassionata leadership globale. Offriamo un ampio portfolio di oltre 7.500 prodotti commercializzati in tutto il mondo, incluse le terapie antiretrovirali dalle quali dipende circa il 40% delle persone in trattamento per HIV/AIDS a livello globale. Commercializziamo i nostri prodotti in più di 165 Paesi e territori. Siamo uno dei maggiori produttori di principi attivi nel mondo. Ogni singolo individuo tra i circa 35.000 collaboratori di Mylan contribuisce al raggiungimento di una salute migliore per un mondo migliore, una persona alla volta. Per ulteriori informazioni, visita il sito Mylan.it.

