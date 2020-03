Fondazione Villaggio dei Ragazzi promuove un video anti Covid-19

Maddaloni, 17 mar. – Il Commissario Straordinario della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, Felicio De Luca, e l’Ufficio Comunicazione dell’Ente territoriale a controllo regionale hanno inaugurato una campagna di promozione sociale anti COVID – 19 di grande impatto sul territorio campano. L’obiettivo è invitare la popolazione a seguire le indicazioni di Governo e Regione, che non vanno in alcun modo discusse. Ognuno deve essere al suo posto con responsabilità e senso di solidarietà, ricordando quelle persone che sono in prima linea nel contrasto all’emergenza , mettendo anche a repentaglio la propria salute.

