Flash mob dell’amore: Pegaso ed Eco Società in sinergia per i ragazzi del Centro polifunzionale di Afragola

Per il giorno di San Valentino, il centro polifunzionale di Afragola (Na), si è impegnato nel realizzare Love&FlashMob dopo aver ricevuto l’invito da parte dei frati della Basilica di S. Antonio da Padova in Afragola.

Il progetto è stato realizzato e ha coinvolto tutti i ragazzi, gli operatori e i genitori che hanno collaborato alle prove. Durante la “settimana valentina” ci si é impegnati attraverso la realizzazione di diversi laboratori incentrati sulla tematica “AMORE”: preparando biscotti decorati con pasta di zucchero e abbelliti con la tecnica del cake design; costruendo un arco di palloncini sotto il quale i ragazzi hanno inscenato la coreografia degli abbracci; realizzando disegni con elementi di riciclo e colorando bigliettini affinché concentrassimo l’attenzione di tutti sull’importanza dell’amore, esprimendolo sia verbalmente che fisicamente.

Il giorno di San Valentino, dunque, dopo aver partecipato alla Santa Messa, operatori ed ospiti del Centro riuniti nella piazza antistante la Basilica, hanno realizzato un FlashMob, al termine del quale hanno simbolicamente riempito il cielo lasciando volare dei palloncini rossi.

Mio direttore Alessandro Pannone aggiunge: “Ciò che vorremmo tutti ricordassero è quanto l’amore ci consenta di vivere bene. Il fondamento di esso è un gesto universale come l’abbraccio, che ci rende più forti e ci fa sentire amati. È per questo che Eco Società Cooperativa Sociale Onlus e PEGASO Centro, insieme ai ragazzi del Centro sociale polifunzionale ambito n19 hanno allestito questo spettacolo: per portare all’altro amore, per stringerci al suo cuore, per ricordarci che ci “si abbraccia per ritrovarsi interi”.

