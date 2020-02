Eva Robin’s: “Il ‘Berlusca’ è troppo simpatico, un uomo d’altri tempi, molto galante, come non ne esistono più”

Eva Robin’s, nome d’arte di Roberto Coatti, icona di sensualità e trasgressione sin dagli anni ’80, è ospite dell’ultimo appuntamento stagionale con “La Confessione” di Peter Gomez in onda sul canale Nove. Nel corso dell’intervista, il direttore de Ilfattoquotidiano.it le chiede di Silvio Berlusconi.

“Il ‘Berlusca’ è troppo simpatico – replica l’artista bolognese – Mi fa una simpatia enorme. Non l’ho mai conosciuto. Però ho delle amiche transessuali che sono state in villa da lui e che mi hanno detto che è veramente un uomo d’altri tempi, molto galante, come non ne esistono più. Mi dispiace che abbia avuto a che fare con delle dilettanti, come tutte quelle di cui si è circondato e che lo hanno sputtanato”.

“Le sue amiche sicuramente sono molto riservate, però qualcosa le avranno raccontato del bunga bunga: ormai tutti sanno tutto”, rileva Gomez. “Mi hanno detto solo che in ogni bagno c’era un fondotinta e non era per le ragazze – confessa Eva Robin’s – Ha fatto tanto bene a queste ragazze, irriconoscenti per altro”.