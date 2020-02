Enti locali: tempo fino al 30 aprile per il bilancio di previsione

Spostato nuovamente al 30 aprile il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali. Il decreto relativo del ministro dell’Interno è in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il nuovo differimento del termine dal 31 marzo al 30 aprile ha ricevuto, nella seduta di ieri, il parere favorevole della Conferenza Stato-città e autonomie locali.