Emilia Romagna, Gambarini (Cambiamo!): “Mandare a casa il Pd in Emilia Romagna il passo per far ripartire l’Italia”

PARMA, 30 dic. – “Dice Bonaccini: “Dall’Emilia parte la riscossa dell’Italia”. Vero. La vittoria del centrodestra in Emilia Romagna sarà il primo passo per mandare a casa il Governo Pd e 5 Stelle che Bonaccini sostiene e rappresenta. Questo è il Governo della macelleria sociale. Il Governo che con la sugar tax e la plastic tax metterà in ginocchio tante imprese emiliane che creano lavoro; il Governo che tocca gli assegni di reversibilità, aumenta le accise sui carburanti e le tasse sugli immobili e abolisce la cedolare secca sugli affitti. Ecco, cambiare vuol dire dire no a tutto questo. Mandare a casa il Pd in Emilia Romagna sarà il primo passo per fare ripartire l’Italia!”. Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, candidata al Consiglio regionale dell’Emilia Romagna per la lista civica Cambiamo! – Il popolo della famiglia.

