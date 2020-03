Emergenza Covid-19: Rinviato incontro al Villaggio dei Ragazzi con il procuratore aggiunto Piscitelli

Rinviato l’incontro/dibattito tra il Procuratore Aggiunto della Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, Vincenzo Piscitelli, e gli studenti delle Scuole Superiori della Fondazione Villaggio dei Ragazzi. L’evento, inserito nel programma dei festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita e i 20 dalla dipartita di don Salvatore d’Angelo, era stato programmato per il 18 Marzo p.v. “Il rinvio – ha spiegato Felicio De Luca, Commissario Straordinario dell’Ente maddalonese a controllo regionale – si è reso necessario sulla base delle recenti disposizioni volte a fronteggiare l’emergenza coronavirus. L’augurio, ovvio, è che tutto si risolva nel più breve tempo possibile e si ritorni alla normalità. Ringrazio il Presidente Piscitelli per essersi reso disponibile all’incontro, con l’auspicio di poterlo presto accogliere in un “Villaggio” gremito di studenti. Ringrazio inoltre la giornalista de: “Il Mattino” Marilù Musto, per aver scelto di essere parte attiva in una manifestazione incentrata sul tema della legalità e della corruzione”.

